Шатунов обжаловал отказ в иске о правах на песни

Бывший солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов обжаловал постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего его иск с требованием признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба поступила в арбитражный суд Москвы. Она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.

В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик, индивидуальный предприниматель Руслан Филатов , передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику — "Честной музыке". Ссылаясь на этот договор, "Честная музыка" направила Шатунову претензию, в которой запретила исполнять более 20 песен "Ласкового мая".

Представитель истца заявил в суде, что на фонограмме звучит голос Шатунова, который никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. При этом сам Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с автором песен Сергеем Кузнецовым

В то же время, как заявил юрист "Честной музыки", Филатов, который получил права на песни от продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина , гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство Филатов демонстрировал свой договор с Разиным, а также судебные акты, в которых перечислены песни, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым еще от 1992 года.

Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск Шатунова. Он указал в решении, что факт принадлежности Филатову прав на песни не доказан. Суд сослался на выводы Пресненского суда Москвы, установившего в 2016 году, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым. Арбитражный суд также признал не имеющими значения для данного спора судебные акты, вынесенные в разные годы судами Ставрополя и Сочи о принадлежности прав на произведения Разину и Филатову.

Апелляционный суд в ноябре решение первой инстанции отменил и иск отклонил. Суд пришел к выводу, что Шатунов избрал ненадлежащий способ защиты, так как признание оспоренного договора недействительным не обеспечит восстановление его прав, права на песни все равно останутся у Филатова.

"Фактически между участниками процесса возникли разногласия о принадлежности исключительных прав, а также смежных с ними прав, которые невозможно разрешить в настоящем споре", — указал суд в постановлении.

"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.