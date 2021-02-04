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Ева Польна назвала российский шоу-бизнес «днищем» 

Газета.Ru и ещё 3 4 часа назад
Ева Польна оценила состояние российского шоу-бизнеса
Фото: Газета.Ru
Певица Ева Польна у себя в Instagram посетовала на состояние российского шоу-бизнеса. Она поблагодарила фанатов за положительные оценки ее новой песни и призналась, что собственное творчество напоминает ей "огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана".

" И я думаю: все, Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми свое сердце. Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает "днище"", — объясняет она свои мысли о том, чтобы бросить музыкальную карьеру.

⠀При этом уходить из шоу-бизнеса Ева Польна пока не собирается. Польна — экс-солистка группы "Гости из будущего", в 2009 году начала сольную карьеру. Обладательница девяти премий "Золотой граммофон".
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Шоу-бизнес , Ева Польна
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