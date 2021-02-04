Ева Польна оценила состояние российского шоу-бизнеса

" И я думаю: все, Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми свое сердце. Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает "днище"", — объясняет она свои мысли о том, чтобы бросить музыкальную карьеру.