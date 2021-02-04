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Шпица отменила свадьбу из-за горя в семье 

Экспресс газета 1 час назад
Шпица отменила свадьбу из-за горя в семье
Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс газета»
Актриса Катерина Шпица сообщила, что в семье ее жениха Руслана произошла трагедия. По словам артистки, у ее будущего мужа умер отец. Это стало большим потрясением для всей семьи. Из-за случившегося Катерине и Руслану вновь пришлось перенести свадьбу.
Влюбленные мечтают узаконить свои отношения уже два года, но свадьбу пришлось перенести сначала из-за пандемии коронавируса, которая длится уже год. Летом же у Руслана неожиданно умер отец, что стало серьезным ударом для мужчины. Поэтому летом Катерина и Руслан вновь отказались от свадьбы из-за траура.
Пока что Катерина не знает, когда именно состоится торжество, но сейчас у пары нет праздничного настроения. Как говорит Шпица, они с женихом люди спонтанные, так что могут пожениться в любой момент, но пока что планов никаких не строят.

«Сначала на планы повлиял карантин. А потом случилось горе. У Руслана 17 июня неожиданно, из-за врачебной ошибки, умер папа. Под Новый год потеря почувствовалась особенно остро. Пришло полное осознание утраты. Особенно трудно его маме. Первый год вдовства… Плюс ситуация с пандемией. В ближайшее время заниматься подготовкой к торжеству нет желания. Не тот момент. Очень тяжелый год был для всех. Мы пока в раздумьях, как нам поступить и когда будет наш праздник. Но мы с Русланом люди, не чуждые спонтанности, и оба умеем приспосабливаться к разным ситуациям. Поэтому будем ориентироваться по обстоятельствам. И конечно, любовь живет вне статусов», — рассказала Шпица в интервью журналу «7 дней».

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Шоу-бизнес , Катерина Шпица , журнал "7 Дней"
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