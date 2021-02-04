Шпица отменила свадьбу из-за горя в семье 

Актриса Катерина Шпица сообщила, что в семье ее жениха Руслана произошла трагедия. По словам артистки, у ее будущего мужа умер отец. Это стало большим потрясением для всей семьи. Из-за случившегося Катерине и Руслану вновь пришлось перенести свадьбу.

Влюбленные мечтают узаконить свои отношения уже два года, но свадьбу пришлось перенести сначала из-за пандемии коронавируса, которая длится уже год. Летом же у Руслана неожиданно умер отец, что стало серьезным ударом для мужчины. Поэтому летом Катерина и Руслан вновь отказались от свадьбы из-за траура.

Пока что Катерина не знает, когда именно состоится торжество, но сейчас у пары нет праздничного настроения. Как говорит Шпица, они с женихом люди спонтанные, так что могут пожениться в любой момент, но пока что планов никаких не строят.