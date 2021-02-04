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Актриса Олеся Железняк стала жертвой мошенников 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Актриса Олеся Железняк стала жертвой мошенников
Фото: РИА Новости
Сотрудники московской полиции начали проверку после заявления актрисы театра «Ленком» Олеси Железняк о том, что с ее банковской карты были украдены деньги. Об этом 4 февраля сообщил источник в правоохранительных органах.

«3 февраля в полицию с заявлением обратилась артистка «Ленкома» Олеся Железняк», — приводит его слова ТАСС.

Также, как рассказал источник, актриса сообщила правоохранителям, что утром 3 февраля неизвестный злоумышленник неустановленным способом смог списать с ее банковской карты 50 тыс. рублей и указала, что она никому не предоставляла свои личные данные.

«Полиция по данному факту начала проверку», — заключил источник.

Отметим, Олеся Железняк — российская актриса театра и кино, телеведущая и певица. Также в 2020 году был удостоена звания Заслуженной артистки Российской Федерации.
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Шоу-бизнес , Олеся Железняк , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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