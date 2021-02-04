Галкин отчитал прилетевших в его замок ворон

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в сторис Instagram очередное видео, снятое на территории подмосковного замка. Покой в особняке нарушила стая ворон.
Ведущий хотел показать снегопад и тишину зимнего дня на видео, но случайно записал крики множества птиц.
«Что вы каркаете?» — возмутился он.
Как сообщал «Рамблер», ранее соседи Галкина в беседе с НТВ похвалили ведущего за заботу о природе.
«Деревьев насажал. Такая красота. Кислорода много», — рассказала одна из местных жительницы.
СМИ писали, что площадь особняка Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь составляет 2300 квадратных метров, а стоит дом на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.