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«Что вы каркаете?»: Галкин отчитал прилетевших в его замок ворон 

Мария Иванова 1 час назад
Галкин отчитал прилетевших в его замок ворон
Фото: РИА Новости
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в сторис Instagram очередное видео, снятое на территории подмосковного замка. Покой в особняке нарушила стая ворон.
Ведущий хотел показать снегопад и тишину зимнего дня на видео, но случайно записал крики множества птиц.

«Что вы каркаете?» — возмутился он.

Как сообщал «Рамблер», ранее соседи Галкина в беседе с НТВ похвалили ведущего за заботу о природе.

«Деревьев насажал. Такая красота. Кислорода много», — рассказала одна из местных жительницы.

СМИ писали, что площадь особняка Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь составляет 2300 квадратных метров, а стоит дом на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , НТВ
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