Галкин отчитал прилетевших в его замок ворон

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Телеведущий Максим Галкин опубликовал в сторис Instagram очередное видео, снятое на территории подмосковного замка. Покой в особняке нарушила стая ворон.

Ведущий хотел показать снегопад и тишину зимнего дня на видео, но случайно записал крики множества птиц.

«Что вы каркаете?» — возмутился он.

Как сообщал «Рамблер», ранее соседи Галкина в беседе с НТВ похвалили ведущего за заботу о природе.

«Деревьев насажал. Такая красота. Кислорода много», — рассказала одна из местных жительницы.