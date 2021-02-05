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Крики о помощи: полиция наведалась в дом к Мэрилину Мэнсону 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Полиция пришла домой к Мэрилину Мэнсону
Фото: globallookpress.com
В дом к известному рок-музыканту Мэрилину Мэнсону нагрянула полиция. Всего несколько дней назад исполнителя обвинили в сексуальном и психологическом насилии. Теперь же соседи услышали в его особняке крики о помощи.
К дому направили несколько нарядов и даже полицейский вертолет, но обеспокоенным стражам правопорядка никто не открыл. Только связавшись с представителями музыканта полицейские выяснили, что тревожились зря — с Мэнсоном все в порядке. Об этом пишет Daily Mail.
Повышенное внимание к рокеру началось сразу после обвинений в насилии. Их выдвинули уже больше десятка женщин. Правда, бывшая жена Мэнсона, знаменитая танцовщица Дита фон Тиз, публично заявила, что за все 7 лет совместной жизни ни разу не встречала агрессии со стороны музыканта. А разошлись они из-за его неверности и проблем с наркотиками.
Ранее американский певец прокомментировал обвинения в свой адрес. Мэнсон указал, что все в его личных отношениях происходило с согласия партнеров, а предъявленное ему назвал «ужасным искажением реальности».
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Шоу-бизнес , Мэрилин Мэнсон , Дита фон Тиз , Лос-Анджелес , США
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