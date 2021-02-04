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Москва

Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы 

Вадим Дроздов 1 час назад
3 февраля известная телеведущая Ксения Бородина сделала заявление о россиянах с низкими доходами. О том, что люди сами выбирают, сколько им зарабатывать, начались споры в социальных сетях.
«Мне Бородина не нравится, но она в основном права. Надо думать, с раннего детства учиться искать то, к чему можно приложить свои руки умелые. Меня просто удивляют люди не больные, а здоровые, сильные, которые свою молодость просто убили, не выучились. Пиво и водку могут глотать, а приложить ум и себя для обеспечения своей жизни не могут», — написал один из пользователей.
Другие же указали на то, что множество людей, по сути, оказались в ловушке и не могут, как бы они не старались, зарабатывать достаточно денег.
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Бородина
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