Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы 

3 февраля известная телеведущая Ксения Бородина сделала заявление о россиянах с низкими доходами. О том, что люди сами выбирают, сколько им зарабатывать, начались споры в социальных сетях.

«Мне Бородина не нравится, но она в основном права. Надо думать, с раннего детства учиться искать то, к чему можно приложить свои руки умелые. Меня просто удивляют люди не больные, а здоровые, сильные, которые свою молодость просто убили, не выучились. Пиво и водку могут глотать, а приложить ум и себя для обеспечения своей жизни не могут», — написал один из пользователей.

Другие же указали на то, что множество людей, по сути, оказались в ловушке и не могут, как бы они не старались, зарабатывать достаточно денег.