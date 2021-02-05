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Москва

Деми Мур изуродовала себя за 14 тысяч долларов 

Экспресс газета и ещё 4 9 часов назад
Деми Мур изуродовала себя за 14 тысяч долларов
Фото: Экспресс газета
Изменил актрису отнюдь не коронавирус, а неудачная пластика. Перерыв в съемках позволил Мур в погоне за ускользающей молодостью вновь лечь на операционный стол. Результаты надругательства над природой оценили зрители Недели высокой моды в Париже. Там Деми представила платья из коллекции весна/лето популярного бренда.
— Исполнилась моя детская мечта. Спасибо, что дали мне возможность открыть шоу Fendy, — поделилась дебютантка.

— Боже, что с ней стало?! Бедная женщина! Она не видит, что изуродована? Как ходить с таким лицом? — недоумевают в соцсетях.

Думаю, ходить надо в маске. На Неделю высокой моды Мур прибыла в защитном экране. Могла бы его и не снимать — все бы меньше было видно.
По мнению голливудского гуру пластической хирургии Тони Юна, актриса сделала круговую подтяжку лица. При этом кожу натянули слишком туго. А скулы, откорректированные филлерами, при впалых щеках выглядят слишком широкими. Такой же топорной оказалась и линия губ — Деми словно складывает их гузкой и пытается издать чмокающий звук.

— Стоило ли выбрасывать 14 тысяч долларов, чтобы выглядеть неестественно? — спрашивает Тони.

Имей в виду Деми Мур начала работать над собой со вставки круглых грудных имплантов, а затем заменила их на каплевидные. Убирала отвисшую кожу на животе и щеках, маскировала носогубные складки, корректировала нижние веки…
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Шоу-бизнес , Мур Деми , Голливуд , Париж , США , Франция
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