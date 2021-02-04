Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Дочь Брежневой показала фото мамы в бикини 

Вероника Полынина 1 час назад
Дочь Брежневой показала фото мамы в бикини
Фото: Instagram
Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала архивное фото с мамой в честь дня ее рождения.
На снимке Вера с дочерью управляют яхтой.

«С Днём Рождения, любимая Мама», — написала 19-летняя Соня.

«Моя куколка Любимая! Спасибо от всего маминого сердца!» — ответила Вера Брежнева в комментариях.
Сама певица написала в Instagram, что встречает «свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми». Она предупредила, что будет отвечать на поздравления в соцсетях только завтра, а в день рождения собирается «наслаждаться каждым мгновением».
«Рамблер» писал, что ранее Вера Брежнева шокировала подписчиков, опубликовав на своей странице в Instagram серию откровенных фото. При этом она заявила, что все снимки «утвердил» ее муж — продюсер Константин Меладзе.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Шоу-бизнес , Константин Меладзе , Вера Брежнева , Соня Киперман
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение