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«У них даже на гроб денег нет»: Пригожин ответил Бородиной 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Пригожин раскритиковал унизившую бедных россиян Бородину
Фото: Instagram
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пристыдил телеведущую Ксению Бородину, которая призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.
Пригожин назвал слова Бородиной херней и отметил, что не у всех есть возможность зарабатывать больше.

«Что делать людям, которые всю жизнь проработали на учительских должностях? У них даже на гроб денег нет. Несет херню всякую», — сказал продюсер изданию DailyStorm.

Ранее, как писал «Рамблер», Ксения Бородина ответила подписчикам, критикующим ее за демонстрацию высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.

«Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» — заявила ведущая.

Она призвала хейтеров «превратить зависть в позитивную мотивацию», найти новую работу или подработку, а также получить образование.
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Иосиф Пригожин
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