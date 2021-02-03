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Губерниев: Галкин не дал Пугачевой вести ледовое шоу 

Елена Прошина 53 минуты назад
Губерниев: Галкин не дал Пугачевой вести ледовое шоу
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что певица Алла Пугачева не смогла провести вместе с ним программу «Звездный лед» из-за своего мужа, юмориста Максима Галкина. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Василия Конова.
По словам Губерниева, он комментировал «из будки» программу «Звездный лед», а одним из ведущих шоу был Максим Галкин. В ходе съемок юморист предложил привести на программу в качестве специального гостя свою жену Аллу Пугачеву. Певица согласилась, но захотела комментировать передачу вместе с Губерниевым.

«Максим сильно переживал. Потому что, если бы со мной присела рядом Алла Борисовна, то здесь, мне кажется, даже Татьяна Анатольевна Тарасова уже запереживала бы. Пугачева не была допущена до репортажей», — отметил он.

При этом спортивный комментатор отметил, что певица приняла участие в гала-концерте шоу и похвалила как мужа, так и его.
Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Тарасова , Дмитрий Губерниев , Максим Галкин , Алла Пугачева
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