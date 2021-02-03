Губерниев: Галкин не дал Пугачевой вести ледовое шоу 

По словам Губерниева, он комментировал «из будки» программу «Звездный лед», а одним из ведущих шоу был Максим Галкин. В ходе съемок юморист предложил привести на программу в качестве специального гостя свою жену Аллу Пугачеву. Певица согласилась, но захотела комментировать передачу вместе с Губерниевым.

«Максим сильно переживал. Потому что, если бы со мной присела рядом Алла Борисовна, то здесь, мне кажется, даже Татьяна Анатольевна Тарасова уже запереживала бы. Пугачева не была допущена до репортажей», — отметил он.

При этом спортивный комментатор отметил, что певица приняла участие в гала-концерте шоу и похвалила как мужа, так и его.

Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.