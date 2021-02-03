Вдову Грачевского обманули на съемках «Пусть говорят»

По его словам, Екатерине пообещали не затрагивать некоторые, однако при монтаже добавили, например, кусок из интервью Грачевского, в которой он говорит про непризнанного внебрачного сына.

Долинский также встал на сторону Белоцерковской в конфликте с журналисткой Марианой Саид Шах.

Как сообщал «Рамблер», Саид Шах во время съемок спросила у Екатерины, почему она не хочет общаться с внебрачным сыном мужа, но та проигнорировала вопрос. По словам журналистки, после съемок Белоцерковская в компании неизвестного молодого человека прижала Саид Шах к стенке, стала махать руками и упрекать в том, что та подняла тему внебрачного сына.

По словам Долинского, он все время находился с вдовой Грачевского и никакого конфликта не видел.