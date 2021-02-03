Вдову Грачевского обманули на съемках «Пусть говорят»

Вдову Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую обманули редакторы программы «Пусть говорят». Об этом рассказал друг покойного режиссера Владимир Долинский.
По его словам, Екатерине пообещали не затрагивать некоторые, однако при монтаже добавили, например, кусок из интервью Грачевского, в которой он говорит про непризнанного внебрачного сына.
Долинский также встал на сторону Белоцерковской в конфликте с журналисткой Марианой Саид Шах.
Как сообщал «Рамблер», Саид Шах во время съемок спросила у Екатерины, почему она не хочет общаться с внебрачным сыном мужа, но та проигнорировала вопрос. По словам журналистки, после съемок Белоцерковская в компании неизвестного молодого человека прижала Саид Шах к стенке, стала махать руками и упрекать в том, что та подняла тему внебрачного сына.
По словам Долинского, он все время находился с вдовой Грачевского и никакого конфликта не видел.
«Скандал за кулисами? Да вы что, я ничего не видел. И это странно, ведь я был с Катей до последнего момента — ни с кем отношений она не выясняла. Если бы Катя была чем-то недовольна, она бы сказала это прямо в студии», — заявил он «Комсомольской правде».