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«Шарпеи в розовом»: интернет пользователи обрушились на Королеву 

Елена Прошина 31 минуту назад
«Шарпеи в розовом»: интернет пользователи обрушились на Королеву
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи раскритиковали внешний вид певицы Наташи Королевой и ее мамы — 74-летней Людмилы Порывай. Об этом пишет издание «Дни.ру».
Королева опубликовала в «сторис» своего Instagram видео с мамой, живущей в Майами. На видеозаписи Людмила Порывай гуляет по пляжу в купальнике и кормит чаек. В ролике появляется и сама певица.

«Мама, ты так похудела! Ты готовишься к 75-летнему юбилею?» — спрашивает она.

Однако интернет-пользователи раскритиковали внешний вид матери и дочери.

«Ночью приснится, кондрашка схватит», «Наташенька, ну зачем же людям настроение портить?», «Увидишь такую вечером и заикой на всю жизнь останешься!», «Впечатлила. Купальник маловат», «Какие прикольные шарпеи в розовом», «Вот так Наталья будет выглядеть в свои 75 лет, и в голове у нее будут чайки», — приводит издание комментарии в соцсетях.

Как писал «Рамблер», осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и ее мужа Сергея Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.
Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели» гостьи-незнакомки. По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Людмила Порывай , Наташа Королева , Сергей Глушко
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