«Шарпеи в розовом»: интернет пользователи обрушились на Королеву 

«Ночью приснится, кондрашка схватит», «Наташенька, ну зачем же людям настроение портить?», «Увидишь такую вечером и заикой на всю жизнь останешься!», «Впечатлила. Купальник маловат», «Какие прикольные шарпеи в розовом», «Вот так Наталья будет выглядеть в свои 75 лет, и в голове у нее будут чайки», — приводит издание комментарии в соцсетях.