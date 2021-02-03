«Шарпеи в розовом»: интернет пользователи обрушились на Королеву 

Интернет-пользователи раскритиковали внешний вид певицы Наташи Королевой и ее мамы — 74-летней Людмилы Порывай. Об этом пишет издание «Дни.ру».
Королева опубликовала в «сторис» своего Instagram видео с мамой, живущей в Майами. На видеозаписи Людмила Порывай гуляет по пляжу в купальнике и кормит чаек. В ролике появляется и сама певица.
«Мама, ты так похудела! Ты готовишься к 75-летнему юбилею?» — спрашивает она.
Однако интернет-пользователи раскритиковали внешний вид матери и дочери.
«Ночью приснится, кондрашка схватит», «Наташенька, ну зачем же людям настроение портить?», «Увидишь такую вечером и заикой на всю жизнь останешься!», «Впечатлила. Купальник маловат», «Какие прикольные шарпеи в розовом», «Вот так Наталья будет выглядеть в свои 75 лет, и в голове у нее будут чайки», — приводит издание комментарии в соцсетях.
Как писал «Рамблер», осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и ее мужа Сергея Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.
Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели» гостьи-незнакомки. По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».