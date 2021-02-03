Шестеро детей Ромы Жукова оказались на грани выселения 

Бывшую жену певца Ромы Жукова Елену и его шестерых детей могут выселить из квартиры из-за просрочек по ипотечным платежам, сообщает Starhit . Артист предлагает экс-супруге вариант решения проблемы, но она намерена отсудить у него часть дорогостоящей недвижимости.

Жуков отметил, что он оплачивал ипотеку до тех пор, пока не наступила пандемия, и он не лишился заработка. Певец просил у банка кредитные каникулы, но ему отказали так как сумма ссуды оказалась больше 4,5 миллионов рублей. После нескольких месяцев просрочки банк обратился в суд. Сегодня велика вероятность, что квартиру в итоге выставят на торги и продадут за бесценок.

«Пока у нас есть немного времени, чтобы решить проблему», — добавил Жуков.

Он предложил экс-супруге продать ипотечную квартиру и еще одну однокомнатную, принадлежащую ей. В результате, по его словам, модно выручить около 25 миллионов рублей, 9 из которых отдать банку, а 16 потратить на приобретение нового жилья. У Елены есть свой план действий.

«Она планирует подать в суд на раздел имущества», — пояснил певец.

Речь идет об имуществе Жукова, нажитом в браке с Еленой: двух квартирах в Москве общей стоимостью около 25 миллионов рублей и загородном доме, который оценивается в сумму около 13,5 миллиона рублей. Артист признался, что нанял двух риелторов, чтобы они переубедили экс-супругу. Если в ближайшее время будут сняты ограничения и артистам разрешат выступать, то Жуков намерен возобновить платежи по ипотеке и выровнять ситуацию.

Между тем Елена не намерена отказываться от возможности отсудить у бывшего мужа часть дорогостоящей недвижимости. Она уверена, что Жуков «принципиально не платил ипотеку».