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Урганту предложили стать советником директора школы по воспитанию 

РИА Новости 56 минут назад
Урганту предложили заняться воспитанием школьников
Фото: РИА Новости
Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту попробовать себя в роли советник директора школы по воспитательной работе, сообщает пресс-служба движения.
Отмечается, что активисты РДШ обратились к ведущему в своём Instagram-аккаунте после того, как Ургант в своём шоу иронично рассказал о создании должности советника директора школы по воспитанию, сведя его функции до общения с детьми по поводу музыки и трендов.

"Когда самый популярный телеведущий страны проявляет такое неравнодушие к нашей теме и желает попробовать себя в роли советника воспитателя, чтобы провести стрим и поговорить со школьниками о современных компьютерных играх, мы просто не можем стоять в стороне. Поэтому отвечаем на его горячее желание приглашением поучаствовать в нашем проекте. Иван, школьники России вас очень ждут, скучно точно не будет", — приводит пресс-служба слова исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой.

Конкурс "Навигаторы детства" стартовал 22 января. Его участники будут претендовать на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Такие должности будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в 10 регионах России уже с 1 марта.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Ирина Плещева
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