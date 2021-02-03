Собчак рассказала о своём миллиардном состоянии 

39-летняя светская львица Ксения Собчак призналась в интервью на YouTube, что её состояние составляет десятки миллионов долларов. По её словам, речь идёт о сумме примерно в миллиард рублей.

Богатства всегда мало. Человек вечно недоволен и хочет больше, сколько бы не имел, — призналась телеведущая в интервью Дмитрию Толстякову.

Она рассказала, что в детстве пообещала себе, что перестанет работать, если заработает больше $10 тысяч. Теперь у Собчак есть компании с большим количеством сотрудников и различные проекты.

Светская львица призналась, что пандемия лишила её части заработка, который раньше ей приносили различные мероприятия. Собчак зарабатывает много денег на рекламе в социальных сетях.

Так как у меня там сильные позиции, то я очень хорошо себя в этом чувствую, — отметила журналистка.

Она посоветовала людям хранить сбережения в иностранной валюте. Собчак рассказала, что никогда не даёт деньги в долг друзьям, поскольку не хочет портить с ними отношения. При этом звезда не видит ничего зазорного в том, чтобы подарить деньги.

Ранее Ксения Собчак призналась, что несколько лет назад едва не потеряла 17 млн рублей по вине брокеров. Светская львица получила информацию от олигархов с «первых строчек» Forbes о перспективном вложении денег в акции компании из Венесуэлы. Подписывая договор телеведущая узнала, что акции были куплены не только за её $250 тысяч, но брокеры ещё взяли кредит на такую же сумму. В итоге телеведущая устроила скандал и добилась отмены сделки. В будущем телеведущая стала очень осторожной в вопросах инвестирования денег.

Как писал NEWS.ru, Собчак рассказала, что когда-то вела раскрепощённый образ жизни и часто появлялась в нетрезвом виде в обществе. Женщина решила завязать с алкоголем, когда на следующий день после вечеринок её отказались пускать в ресторан. Именно тогда Собчак поняла, что находится на «дне» и с этим надо, что-то делать.