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«Богатства всегда мало»: Собчак рассказала о своих доходах 

Вероника Полынина 52 минуты назад
«Богатства всегда мало»: Собчак рассказала о своих доходах
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своих доходах и расходах в интервью Дмитрию Толстякову для Youtube-канала «Школа безопасных инвестиций».
Ксения призналась, что считает себя богатым человеком, но отметила, что «богатства всегда мало».

«Человек всегда недоволен и хочет больше, сколько бы он ни имел», — добавила Ксения.

Она отметила, что в юности мечтала заработать 10 млн долларов, чтобы потом иметь возможность вообще не работать. Однако в реальности, по словам Собчак, когда она достигла этой суммы, она стала работать еще больше и вкладывать деньги в новые проекты.
По словам телеведущей, она еще со школы откладывала деньги в долларах и по сей день не хранит «ни одной копейки» в рублях.
Ксения согласилась с оценкой журнала Forbes о том, что ее доход с мая 2019 по май 2020 года составил 4,4 млн долларов (около 285 млн рублей).
По словам Собчак, ее основные затраты — это производство ее проектов, а также в настоящее время строительство дома.
Также Ксения сообщила, что никогда не дает друзьям денег в долг. По ее словам, это «всегда испортит отношения». По ее словам, можно либо подарить, либо дать в долг, чтобы человек исчез из твоей жизни.
Как сообщал «Рамблер», на днях телеведущая Ксения Бородина призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Forbes
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