Вдова Грачевского приехала на ток-шоу с неизвестным молодым человеком 

Екатерина Белоцерковская посетила ток-шоу «Пусть говорят», где впервые после смерти супруга рассказала о совместной жизни с ним. Журналистка Марианна Саид Шах, также присутствовавшая на передаче, рассказала, что после эфира вдову Бориса Грачевского сопровождал некий молодой человек.

Марианна, долгое время дружившая с Грачевским, на ток-шоу поделилась отдельными эпизодами его жизни, в том числе подняла тему внебрачного сына создателя «Ералаша», чем вызвала недовольство его молодой вдовы.

По словам Саид Шах, Белоцерковская во время эфира держала себя в руках, но после окончания передачи поймала её за кулисами и высказала накопившиеся претензии. При этом журналистка подчеркнула, что во время беседы Екатерину сопровождал незнакомый ей молодой человек.

Катя стала кричать: «Зачем вы эту тему поднимаете? Зачем вы начали говорить про внебрачного сына? Вы сказали, что он его кровь!». Я очень удивилась. «Подождите, но в этом человеке действительно течет кровь Бори!» — рассказала «Собеседнику» Саид Шах.

Она также выразила недоумение, почему Белоцерковская принимает Василису, которую родила Грачевскому его вторая жена Анна, но не принимает его сына, который родился до появлении Екатерины в жизни режиссёра.

Как сообщал NEWS.ru, Екатерина Белоцерковская намерена разделить наследство умершего супруга между всеми его детьми. По её мнению, никто из наследников Грачевского не должен остаться обиженным и каждый получит то, что ему полагается.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.