Ольга Бузова захотела простить измену Давы

Совсем недавно телеведущая Ольга Бузова объявила о своем расставании с Давидом Манукяном . Она заявила, что Дава ее оскорблял, бил и даже изменял с девушками легкого поведения.

Позже Ольга попросила поклонников и журналистов не задавать вопросов о блогере, а поддержать ее. Однако в последнее время Ольга намекает общественности, что готова простить измены. У себя в Instagram теледива публикует довольно неоднозначные stories, в которых просит ответить подписчиков на вопрос, знают ли они пару, в которой никогда не было измен.

А позже задала поклонникам вопрос, смогут ли они простить измену. После этого многие решили, что Бузова хочет вернуться к Даве и проверят, как отнесутся «ее люди» к такому решению. Кроме того, Бузова дает неоднозначные комментарии на этот счет. Например, на своем дне рождения девушка заявила, что готова к любым поворотам судьбы.

«Я не хочу ничего комментировать сегодня, потому что жизнь непредсказуема», — намекнула Ольга.

Подписчики также заметили, что Ольга и Дава не отписались друг от друга в TikTok, и Бузова продолжает носить кольцо на безымянном, которое подарил ей Дава.