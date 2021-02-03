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Москва

«Дом-2» объявил новый кастинг 

Lenta.ru 1 час назад
«Дом-2» объявил новый кастинг
Фото: Скриншот из видео
Реалити-шоу «Дом-2», которое выходило на канале ТНТ с 2004 года и было закрыто в конце 2020-го, объявило новый кастинг. Об этом сообщила в Instagram бывшая участница и сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова.

«Кастинги открыты. Берите с собой маски, паспорта и приезжайте, пообщаемся. Давайте в жизни использовать все шансы по максимуму», — призвала подписчиков к участию в «Доме-2» Ермакова.

Она уточнила, что кастинги проходят не только в Москве, но и дистанционно.
Бывшая участница проекта также написала, что «Дом-2» вернется с новыми героями и в новом формате. Эту же информацию подтвердили и на странице кастинга в реалити-шоу в Instagram.

«Теперь ты можешь не только построить любовь, но и сделать карьеру настоящей звезды», — утверждается в посте.

Ранее сообщалось, что трансляцию «Дома-2» возобновит телеканал СТС Love. Отмечалось, что в обновленной версии реалити-шоу будут участвовать и старые, и новые участники.
ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» 18 декабря. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года и неоднократно подвергалось критике, депутаты и активисты регулярно требовали закрыть проект. Последний выпуск вышел на ТНТ 30 декабря.
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