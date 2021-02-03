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Москва

«Петь уже нечем»: Пугачеву призвали не выходить на сцену 

Мария Иванова 2 часа назад
Соседов призвал Пугачеву больше не выходить на сцену
Фото: ТАСС
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал певицу Аллу Пугачеву главным разочарованием своей жизни и посетовал, что она не ушла со сцены вовремя. Об этом он https://www.youtube.com/watch?v=HPNkbmr8_H8 рассказал в интервью YouTube-каналу Елены Ханги.

«Всё когда-то проходит и здесь важно артисту вовремя уйти со сцены и не напоминать о себе какой-то пустой, совершенно ненужной программой со слабыми песнями, с примитивными текстами, где уже нет никакой судьбы, никакой темы. «Я вам спою про копеечку, на телогреечку». Это все смешно», — заявил он.

По мнению критика, Пугачева могла бы найти хороший репертуар, но у нее уже нет «вокальных возможностей», чтобы его исполнить.

«Петь ей сейчас уже нечем, ресурс иссяк, там раздаются только хрипы, нет той энергии, главное, которая исходила раньше от Пугачевой. Сейчас она выходит и есть ощущение, что она распространяет какую-то немощь», — сказал Соседов.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Пугачева отметила 70-летие и представила свой юбилейный концерт.
Соседов посмотрел видео с концерта, сделанное одним из зрителей. На нем Пугачева исполняла «Женщину, которая поет». Критик тогда посоветовал певице больше не выходить на сцену, так как она, по его мнению, находится «не в той физической форме».

«К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, буквально», — говорил Соседов.

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Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Алла Пугачева
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