Егора Крида раскритиковали за неприличный жест на детском «Голосе»

Поп-исполнителя Егора Крида раскритиковали за фото с неприличным жестом со съемок нового сезона шоу Первого канала "Голос. Дети", сообщает РИА "Новости".

Фотографию Крид опубликовал в Instagram, но позже удалил. В новом сезоне певец будет одним из наставников участников.

"А зачем это показывать? На детском шоу?", "Голос. Дети" и такое. Низко, однако", — писали под фотографией фолловеры Егора Крида.

"Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый", — оправдывался он.

Позже артист опубликовал другой пост со съемок шоу. Неприличных жестов на новых фотографиях он не показывает. О том, что Егор Крид дебютирует в качестве наставника в новом сезоне шоу "Голос. Дети", стало известно 1 февраля.