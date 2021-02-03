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Егора Крида критикуют за неприличный жест на съемках детского «Голоса» 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Егора Крида раскритиковали за неприличный жест на детском «Голосе»
Фото: ТАСС
Поп-исполнителя Егора Крида раскритиковали за фото с неприличным жестом со съемок нового сезона шоу Первого канала "Голос. Дети", сообщает РИА "Новости".
Фотографию Крид опубликовал в Instagram, но позже удалил. В новом сезоне певец будет одним из наставников участников.

"А зачем это показывать? На детском шоу?", "Голос. Дети" и такое. Низко, однако", — писали под фотографией фолловеры Егора Крида.

"Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый", — оправдывался он.

Позже артист опубликовал другой пост со съемок шоу. Неприличных жестов на новых фотографиях он не показывает. О том, что Егор Крид дебютирует в качестве наставника в новом сезоне шоу "Голос. Дети", стало известно 1 февраля.
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Шоу-бизнес , Крид , РИА Новости
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