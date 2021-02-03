После расставания с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой рэпер Давид Манукян записал новую композицию. Фрагмент видео с треком со словами «Ты обнулила нас» он разместил на своей странице в Instagram-аккаунте.

Напомним, пара разорвала отношения после дня рождения звезды «Дома-2», его Бузова отмечала в столичном ресторане. Возлюбленный исполнительницы хита «Мало половин» явился на мероприятие в числе последних. Тогда в объектив камеры одного из гостей попал небольшой конфликт, произошедший между Бузовой и Манукяном.

Спустя некоторое время артистка опубликовала видео с призывами к своим поклонникам отписаться от своего молодого человека, а потом и вовсе выложила в Сеть скандальную переписку с ним.