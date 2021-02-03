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После развода с мужем-бизнесменом Ольга Кабо лишилась имущества на миллионы рублей 

Teleprogramma.pro и ещё 3 2 часа назад
Кабо лишилась имущества на миллионы рублей после развода
Фото: globallookpress.com
Карьера популярной актрисы Ольги Кабо складывается успешно, а вот в личной жизни ей везет меньше. Судьба провела ее через два брака, второй распался совсем недавно.
С первым мужем бизнесменом и политиком Эдуардом Василишиным Ольга рассталась мирно, не пришлось делить имущество и выбивать алименты на общую дочь. А вот со вторым мужем-бизнесменом Николаем Разгуляевым Ольга Кабо была вынуждена делить дома и активы через суд.
Пара прожила вместе 11 лет и за это время накопилось немало совместно нажитых объектов, только загородный дом стоит 40 миллионов рублей. Но, как оказалось, долгов у мужа накопилось еще больше. Неизвестно, что стало последней точкой в этом браке, но в ноябре 2020 года супруги подали заявление на развод.
Окончательно развели их только недавно, и причина такой задержки связана с картофельным бизнесом Николая Разгуляева. Он задолжал кредиторам 362 миллиона рублей и объявил себя банкротом.
Оказалось, что все имущество, которые супруги нажили в браке, пойдет на погашение долгов. Это и дом, и гараж, и акции крупных российских компаний, сообщает сайт KP.ru.
Единственное, что удалось сберечь актрисе — это трехкомнатная квартира. В суде она смогла доказать, что купила жилье на личные сбережения. Деньги на первоначальный взнос дала дочь, а муж никакой финансовой помощи не оказывал.
Актриса пыталась претендовать на другое имущество и просила вывести его из-под ареста, но суд ответил отказом. Поклонники сочувствуют любимице, многим откровенно жаль 52-летнюю актрису, которая надеялась остаться состоятельной женщиной после развода, а получилось иначе.
Решение суда Ольга Кабо планирует обжаловать в вышестоящую инстанцию, так как категорически не согласна с потерей имущества. Да и Разгуляев в суде подтвердил, что бывшая супруга не знала о его финансовых сложностях, пишет сайт Актуальные новости.
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Шоу-бизнес , Ольга Кабо , Николай Разгуляев , Эдуард Василишин
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