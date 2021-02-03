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Москва

В соцсетях раскритиковали «подурневшего» Тарзана 

Мария Иванова 2 часа назад
В соцсетях раскритиковали «подурневшего» Тарзана
Фото: РИА Новости
Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) принял участие в ток-шоу и удивил россиян изменившейся внешностью. Интернет-пользователи предположили, что на его лице отразился стресс из-за измены певице Наташе Королёвой.

«А вы видели, как изменился Тарзан? Видимо, перенервничал из-за истории с изменой. Вывод: не изменяйте, не придется переживать, останетесь молодыми и красивыми!» — написала @babka.nalavke (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Комментаторы решили, что Глушко резко «постарел и подурнел».

«У Собчак в интервью он получше выглядел. Может свет? Или стриптизер поддельный!» — написала Мамма Миа.

Как писал «Рамблер», осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что из дома Королёвой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королёва заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.
Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели» гостьи-незнакомки. По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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