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Москва

Переболевший коронавирусом Никоненко похвалил «водочку» 

Мария Иванова 2 часа назад
Переболевший коронавирусом Никоненко похвалил «водочку»
Фото: ТАСС
Актер Сергей Никоненко заявил, что переболел коронавирусом и сейчас прекрасно себя чувствует. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
В программе обсуждали болезнь и смерть актера Василия Ланового. Как сообщал «Рамблер», Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале месяца он попал в больницу с коронавирусом, позже его перевели в реанимацию из-за осложнений.
Друживший с Лановым Никоненко заявил, что сам столкнулся с COVID-19.

«Немножечко [болел — прим.ред.], чуть-чуть, совсем в маленькой дозе. Лежал и в реанимации, кололи и в живот, и ниже живота, и сзади в «мадам сижу». Я себя прекрасно чувствую», — заявил он.

Ведущий программы отметил, что 79-летний Никоненко прекрасно выглядит

«Это водочка! Но в умеренных количествах», — сказал актер.

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Шоу-бизнес , Василий Лановой , Сергей Никоненко , НТВ
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