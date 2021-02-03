Переболевший коронавирусом Никоненко похвалил «водочку» 

Актер Сергей Никоненко заявил, что переболел коронавирусом и сейчас прекрасно себя чувствует. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
В программе обсуждали болезнь и смерть актера Василия Ланового. Как сообщал «Рамблер», Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале месяца он попал в больницу с коронавирусом, позже его перевели в реанимацию из-за осложнений.
Друживший с Лановым Никоненко заявил, что сам столкнулся с COVID-19.
«Немножечко [болел — прим.ред.], чуть-чуть, совсем в маленькой дозе. Лежал и в реанимации, кололи и в живот, и ниже живота, и сзади в «мадам сижу». Я себя прекрасно чувствую», — заявил он.
Ведущий программы отметил, что 79-летний Никоненко прекрасно выглядит
«Это водочка! Но в умеренных количествах», — сказал актер.