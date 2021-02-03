Арестован бывший муж Бритни Спирс Александр

Бывшего мужа и друга детства певицы Бритни Спирс Джейсона Александра арестовали полицейские Нэшвилла (штат Теннесси) за вождение автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Мужчину арестовали, когда он отказался сдать анализ на уровень содержания алкоголя в крови, что считается гражданским правонарушением в штате Теннесси. В тот же день 39-летнего Александра отпустили под залог в 2500 долларов. По делу назначено судебное заседание, на которое он должен явиться 30 апреля, пишет The Mirror.

Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в Лас-Вегасе в 2004 году и развелись уже через 55 часов. У мужчины ранее уже были проблемы с законом. Кроме того, в свое время его обязали пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.