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Арестован бывший муж Бритни Спирс 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Арестован бывший муж Бритни Спирс Александр
Фото: Reuters
Бывшего мужа и друга детства певицы Бритни Спирс Джейсона Александра арестовали полицейские Нэшвилла (штат Теннесси) за вождение автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Мужчину арестовали, когда он отказался сдать анализ на уровень содержания алкоголя в крови, что считается гражданским правонарушением в штате Теннесси. В тот же день 39-летнего Александра отпустили под залог в 2500 долларов. По делу назначено судебное заседание, на которое он должен явиться 30 апреля, пишет The Mirror.
Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в Лас-Вегасе в 2004 году и развелись уже через 55 часов. У мужчины ранее уже были проблемы с законом. Кроме того, в свое время его обязали пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.
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Шоу-бизнес , Бритни Спирс , США
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