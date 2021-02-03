Актрису Аглаю Тарасову задержали на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА , 3 февраля. /ТАСС/. Актрисе Аглае Тарасовой , которая была задержана на несанкционированной акции в центре Москвы, грозит административный арест до 15 суток. Об этом ТАСС рассказал юрист правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников , которая оказывает Тарасовой правовую помощь.

"В отношении Тарасовой составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). По этой статье ей грозит административный арест до 15 суток или штраф", — сказал Прянишников. По его словам, в среду материалы в отношении Тарасовой поступили в Тимирязевский районный суд.

Тарасова известна по ролям в сериале «Интерны», фильмах «Лед» и «Лед-2».