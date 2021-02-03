Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Тележену Нагиева» заподозрили в съемках в порно 

Елена Прошина 1 час назад
«Тележену Нагиева» заподозрили в съемках в порно
Фото: Instagram
Актрису Марию Горбань, которую поклонники нередко называют «тележеной» Дмитрия Нагиева, заподозрили в участии в фильме для взрослых. Так пользователи Instagram отреагировали на короткий закулисный ролик со съемочной площадки, который выложила артистка.
Статус «телесупруги» Горбань заслужила после съемок в сериале «Кухня», где она играла жену героя Нагиева, а также после серии рекламных роликов, где артисты также изобразили возлюбленных. Недавно актриса опубликовала видео, на котором запечатлен съемочный процесс: она лежит в нижнем белье на кровати, ее в этот момент снимает камера.

«Фильм…фильм…фильм», — написала Горбань (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пользователи с юмором отнеслись к публикации. Многие, оценив формат съемок, предположили, что новый фильм с участием Горбань будет более, чем откровенным.

«Для взрослых?)» — поинтересовалась Marusiamilto.

«Сейчас сантехник придёт», — начал фантазировать olegtsertkov.

«Где негры?» — подхватил sport_vs_fitness1.

«18+?» — написал sashka_goncharov.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Мария Горбань вызвала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав страстное фото со своим реальным мужем. Поклонники в шутку назвали поведение артистки «изменой» Дмитрию Нагиеву.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
00:57
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение