«Тележену Нагиева» заподозрили в съемках в порно 

Статус «телесупруги» Горбань заслужила после съемок в сериале «Кухня», где она играла жену героя Нагиева, а также после серии рекламных роликов, где артисты также изобразили возлюбленных. Недавно актриса опубликовала видео, на котором запечатлен съемочный процесс: она лежит в нижнем белье на кровати, ее в этот момент снимает камера.

«Фильм…фильм…фильм», — написала Горбань (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пользователи с юмором отнеслись к публикации. Многие, оценив формат съемок, предположили, что новый фильм с участием Горбань будет более, чем откровенным.

«Для взрослых?)» — поинтересовалась Marusiamilto.

«Сейчас сантехник придёт», — начал фантазировать olegtsertkov.

«Где негры?» — подхватил sport_vs_fitness1.

«18+?» — написал sashka_goncharov.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Мария Горбань вызвала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав страстное фото со своим реальным мужем. Поклонники в шутку назвали поведение артистки «изменой» Дмитрию Нагиеву.