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Сын Валерии похвастался стаканом за 70 тысяч 

Елена Прошина 1 час назад
Сын Валерии похвастался стаканом за 70 тысяч
Фото: Рамблер
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал в сторис Instagram свой ужин. Как пишет WMJ, один стаканчик Louis Vuitton, из которого Шульгин пьет грузинский лимонад, стоит около 70 тысяч рублей.
На ужин у 22-летнего сына Валерии была паста болоньезе.

«Пофиг, сколько денег, пофиг, сколько тачек, главное, чтоб был дома офигенный хавчик», — так подписал свое видео Шульгин.

WMJ отмечает, что посуда от Louis Vuitton выполнена из лиможского фарфора. Каждый образец украшен символами LV в цветовой гамме, характерной для коллекции аксессуаров.
Как писал «Рамблер», ранее Шульгин показал свой отдых в Сочи, куда он уехал спустя неделю после рождения дочери. Сын певицы катался на лыжах, посетил баню и сходил на концерт Моргенштерна, где ему плеснули в лицо виски.
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Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия , Louis Vuitton , WMJ.RU
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