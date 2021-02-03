Сын Валерии похвастался стаканом за 70 тысяч 

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На ужин у 22-летнего сына Валерии была паста болоньезе.

«Пофиг, сколько денег, пофиг, сколько тачек, главное, чтоб был дома офигенный хавчик», — так подписал свое видео Шульгин.

WMJ отмечает, что посуда от Louis Vuitton выполнена из лиможского фарфора. Каждый образец украшен символами LV в цветовой гамме, характерной для коллекции аксессуаров.

Как писал «Рамблер», ранее Шульгин показал свой отдых в Сочи, куда он уехал спустя неделю после рождения дочери. Сын певицы катался на лыжах, посетил баню и сходил на концерт Моргенштерна, где ему плеснули в лицо виски.