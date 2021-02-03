Сын Валерии похвастался стаканом за 70 тысяч 

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал в сторис Instagram свой ужин. Как пишет WMJ, один стаканчик Louis Vuitton, из которого Шульгин пьет грузинский лимонад, стоит около 70 тысяч рублей.
На ужин у 22-летнего сына Валерии была паста болоньезе.
«Пофиг, сколько денег, пофиг, сколько тачек, главное, чтоб был дома офигенный хавчик», — так подписал свое видео Шульгин.
WMJ отмечает, что посуда от Louis Vuitton выполнена из лиможского фарфора. Каждый образец украшен символами LV в цветовой гамме, характерной для коллекции аксессуаров.
Как писал «Рамблер», ранее Шульгин показал свой отдых в Сочи, куда он уехал спустя неделю после рождения дочери. Сын певицы катался на лыжах, посетил баню и сходил на концерт Моргенштерна, где ему плеснули в лицо виски.