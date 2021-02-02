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Москва

Поргина переболела ковидом и уезжает за границу 

Елена Прошина 1 час назад
Поргина переболела ковидом и уезжает за границу
Фото: РИА Новости
Актриса Людмила Поргина переболела коронавирусной инфекцией COVID-19 и уезжает за границу. Об этом она сама сообщила «Собеседнику».
Вдова актера Николая Караченцова рассказала, что у нее было ощущение, что вирус проник в каждую клетку тела, даже в глаза. Она лечилась на даче лекарствами, которые ей привезла невестка. К настоящему моменту Поргина уже восстановилась после болезни и даже успела отдохнуть в Турции.

«Хамам, фитнес, бассейн! Я ела там столько фруктов, овощей! Каждый день делала массаж тела!» — похвасталась она.

В настоящее время у актрисы есть антитела. Через три месяца она намерена сделать прививку, а вскоре поедет на отдых в Дубай. По возвращении оттуда она станет планировать поездку в Танзанию — Поргина мечтает побывать там на водопадах и увидеть львов в дикой природе.
В мае, как сообщал «Рамблер», Поргина заявила, что из-за пандемии COVID-19 сидит без денег в двухэтажном особняке с сыном, невесткой, внуками, шестью кошками, четырьмя попугаями и собакой и ужасается, видя размер налогов, которые ей необходимо заплатить.
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Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Николай Караченцов
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