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Сын Анжелины Джоли заговорил на русском языке 

Елена Прошина 1 час назад
Сын Анжелины Джоли заговорил на русском языке
Фото: РИА Новости
Актриса Анжелина Джоли в интервью журналу Vogue призналась, что ее сын Мэддокс периодически говорит с кем-то «на корейском или русском» языке по видеосвязи. По ее словам, современные дети получают гораздо большее количество информации, чем родители в их возрасте.
45-летняя Джоли разоткровенничалась с главным редактором британского Vogue на заднем дворе своего дома в Лос-Анджелесе. Она подчеркнула, что возлагает большие надежды на своих шестерых детей, которые быстро развиваются, обретая связи по всему миру с помощью технологий. Например, сын актрисы Мэддокс периодически созванивается с кем-то и разговаривает на иностранном языке, дочь Шайло общается с друзьями из Намибии.

«Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы», — заявила Джоли.

Старшие дети уже почти совсем взрослые: сын Пакс учится в выпускном классе, а дочь Захара готовится получать водительское удостоверение. Актриса отметила, что всегда мечтала быть многодетной матерью, но сегодня она не уверена, что «хороша в этом». Она имеет в виду бытовой аспект материнства, поскольку в эмоциональном плане всё в порядке: она безумно любит своих детей, поэтому, например, тот факт, что «яичница подгорела, не имеет значения».

«Я справляюсь с этим благодаря своим детям. Они помогают мне», — призналась голливудская звезда.

При этом Джоли не торопится называть себя счастливым человеком, поскольку последние несколько лет для нее выдались тяжелыми. По ее словам, сегодня она занимается «исцелением своей семьи».
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Шоу-бизнес , Анжелина Джоли
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