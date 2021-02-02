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Скрипку уличили в идиотизме и гитлеризме 

Елена Прошина 13 минут назад
Скрипку уличили в идиотизме и гитлеризме
Фото: РИА Новости
Музыкант Олег Скрипка — либо идиот, либо подлец. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в своем телеграме.
Скрипка, как сообщал «Рамблер», — лидер группы «Вопли Видоплясова». На днях он заявил, что люди, живущие на Украине в русскоязычном пространстве, — лишь резиденты и должны быть лишены права голоса.

«Знаете, надо быть либо идиотом, либо законченным подлецом, чтобы такое заявлять», — прокомментировал Азаров.

Он призвал изолировать подобных людей и высказал мнение, что в XXI веке Украина живет, как во времена гитлеризма. Азаров рассказал, что, когда украинским правительством руководил он, в стране проводилась многонациональная политика примирения, выравнивания и сшивания.

«Чтобы Украина развивалась, нужно убрать радикалов, националистов, убрать тех идиотов, которые требуют запретить русский язык на территории Украины, которые закрывают русскоязычные школы…» — посоветовал Азаров действующим властям страны.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Олег Скрипка , Николай Азаров , Правительство Украины
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