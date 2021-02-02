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Москва

Бородина раскритиковала получающих 20 тысяч рублей 

Вероника Полынина 1 час назад
Бородина раскритиковала получающих 20 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Бородина ответила хейтерам, критикующим ее из-за высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.

«Я иногда просто поражаюсь незамутненности, которую демонстрируют некоторые хейтеры.

Вы реально считаете, что мне хоть что-то принесли и просто так дали?» — возмутилась она в Instagram.

Телеведущая подчеркнула, что постоянно работает, развивается и идет к намеченным еще в детстве целям.
При этом Бородина призвала россиян, получающих 20 тысяч рублей в месяц, винить в этом себя.

«Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» — заявила ведущая.

Она призвала хейтеров «превратить зависть в позитивную мотивацию», найти новую работу или подработку, а также получить образование.
Ксения отметила, что не пишет гадости тем, кто зарабатывает больше нее, потому что занята работой.

«Самая гнилая мысль, не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя», — резюмировала телезвезда.

Как сообщал «Рамблер», Ксения Бородина с 2004 года вела телепроект «Дом-2» на телеканале ТНТ. Шоу закрыли в конце 2020 года. После этого зарплата Бородиной на ТНТ сократилась вдвое.
За работу в шоу «Бородина против Бузовой» Ксения, по данным СМИ, получает чуть больше миллиона рублей в месяц. Отмечается, что примерно такую же сумму Бородина может заработать, разместив три рекламных поста в своем Instagram.
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина
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