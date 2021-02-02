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Мэрилина Мэнсона обвинили в истязании и сексуальном насилии 

Вероника Полынина 1 час назад
Мэрилина Мэнсона обвинили в истязании и сексуальном насилии
Фото: globallookpress.com
Несколько женщин обвинили певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Уорнер) в сексуальном, физическом и психологическом насилии.
Первые обвинения против 52-летнего рок-музыканта выдвинула актриса Эван Рейчел Вуд, которая встречалась с Мэнсоном в 2006-2008 и в 2009-2010 годах.

«Имя моего обидчика — Брайан Уорнер, также известный в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Мне промывали мозги и заставляли подчиниться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа», — написала Эван Рейчел Вуд в Instagram.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали отношения в 2006 году, когда ей было 19 лет, а ему 37. Ранее звезда «Мира Дикого Запада» уже заявляла, что стала жертвой абьюза, но не называла имени обидчика.
Вскоре после публикации Вуд с похожими заявлениями выступили еще четыре женщины: Сара Макнилли, Эшли Линдси Морган, Габриэла и Эшли Уолтерс.

«Когда он ухаживал за мной, я обнаружила, что он истязает других. Вскоре он начал пытать и меня.

Я подвергалась эмоциональному насилию, терроризму и запугиванию. Когда я была «плохой», он запирал меня в комнате, иногда заставлял слушать, как он развлекает других женщин. Мне рассказывали истории о людях, которые пытались рассказать правду о нем, и вскоре их домашних животных находили мертвыми», — написала Сара Макнилли.

Модель Эшли Линдси Морган рассказала, что познакомилась с Мэрилином Мэнсоном в Бангкоке в 2010 году на модном показе. Он передал через их общего знакомого, что хочет снять ее в своем проекте. Она приехала в Лос-Анджелес, и через какое-то время между ними начался роман, который, по словам модели, быстро превратился в кошмар.

«Мне предъявили правила и пообещали «проблемы» в случае любого неповиновения. За этим последовали психологическое, физическое и сексуальное насилие, последствия которых я ощущаю по сей день», — написала Морган.

По ее словам, Мэнсон запрещал ей есть, спать или покидать дом без его разрешения.
Художница Габриэла рассказала, что музыкант вскоре после знакомства заставил дать двойную клятву, порезав руку разбитым бокалом, а впоследствии заставлял ее принимать наркотики.

«Он связал меня в первый раз и изнасиловал. Я рыдала на полу в гостиничном номере, а когда посмотрела на него, он улыбался. Он фотографировал меня голой без разрешения, пока я спала и была связана, и посылал фотографии своим друзьям», — также написала она.

Все женщины признались, что после отношений с Мэнсоном страдают от посттравматического стрессового расстройства.
Заявивших о насилии со стороны музыканта девушек поддержала актриса Роуз Макгоун. Она состояла в отношениях с Мэнсоном в 1998-2000 годах. Кроме того, она была одной из женщин, обвинивших в домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Сам певец отверг обвинения и написал в Instagram, что заявления его бывших подруг искажают действительность. По его словам, он всегда вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.
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Шоу-бизнес , Мэрилин Мэнсон , Эван Вуд , Эшли Уолтерс , Морган Уолтерс , Линдси Морган , Роуз Макгоун , Харви Вайнштейн
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