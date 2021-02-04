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Москва

79-летний Лев Лещенко откровенно рассказал о желании усыновить детей 

Passion.ru и ещё 3 31 минуту назад
Лещенко рассказал о желании усыновить детей
Фото: Instagram
Певец жалеет, что так и не обзавелся наследником.
Лев Лещенко — один из немногих российских знаменитостей, которые редко говорят о своей личной жизни на публике. Вот уже больше 40 лет он счастливо живет во втором браке с супругой Ириной. Примечательно, что ни в одних отношениях у российского певца не появилось детей. Впрочем, со второй женой они рассматривали возможность усыновления, но на их глазах было много примеров, когда, к сожалению, ничего с этим не получалось. В интервью телеканалу RTVI звезда признался:

«И мы знаем наших артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру».

По словам Абдаловой, она очень хотела стать матерью, но Лещенко был против и заставлял ее делать аборты. Позже артистка узнала, что у нее могли бы родиться мальчик и близнецы. Рассталась пара в 1976 году, после чего Лев Валерьянович вновь связал себя узами брака, который длится вот уже более 40 лет. Но и в этом союзе у Лещенко так и не родился ребенок, на этот раз свою роль сыграло здоровье его супруги. Ирина тяжело переживала, что не может забеременеть, и лишь со временем смирилась с этой ситуацией. Певец признался, что, поскольку в то время не было ЭКО и суррогатного материнства, они подумывали об усыновлении малыша, но не решились из-за своих соседей.
По воспоминаниям Лещенко, когда был жив его отец, они часто собирались всей своей многочисленной семьей — до 40 человек. Когда отец умер, встречи продолжились, но, конечно, меньшим составом — около 20 человек. Это и племянники, и крестники, и просто близкие люди.
К слову, недавно мы писали, как 78-летний Лев Лещенко вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Лев Лещенко получил отрицательный анализ на коронавирус.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Лев Лещенко , Анадырь , Италия , Турин , Чукотский Автономный Округ
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