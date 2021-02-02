Лоза объяснил свое отсутствие в составе жюри шоу «Голос. Дети»

«Состав жюри не имеет никакого значения. В жюри может сидеть кто угодно: Егор Крид, рэпер Вася, любой сантехник, дворник и так далее. Любой человек, кто считает, что он умеет учить вокалистов», — заявил музыкант в беседе с iReactor.

«Я тут не нужен. Профессионалы здесь не нужны, поэтому они и не набирают туда профессионалов. Они берут кого попало. Зачем им профессионалы? Я имею ввиду, что профессионалы — это люди, которые могут научить петь. Все перечисленные вами люди не умеют никого учить [петь]. Они не в состоянии кого-то научить, потому что не умеют этого делать сами».

Журналисты решили узнать у композитора, почему он сам не стал наставником детского музыкального проекта. Лоза, отвечая на вопрос, лишь повторил то, что он и его профессионализм не интересуют организаторов передачи.