Лоза объяснил свое отсутствие в составе жюри шоу «Голос. Дети»

Композитор Юрий Лоза оценил новый состав наставников шоу «Голос. Дети».
Состав судей восьмого сезона шоу «Голос. Дети» был обнародован вчера. В жюри вошли певец Егор Крид, украинская исполнительница Светлана Лобода и рэпер Баста. Композитор Юрий Лоза остался недоволен таким выбором организаторов шоу. По его словам, в проекте совершенно не имеет значение талант.
«Состав жюри не имеет никакого значения. В жюри может сидеть кто угодно: Егор Крид, рэпер Вася, любой сантехник, дворник и так далее. Любой человек, кто считает, что он умеет учить вокалистов», — заявил музыкант в беседе с iReactor.
Юрий Лоза напомнил о словах одного из продюсеров шоу, Юрия Аксюты, о том, что они в первую очередь ищут нестандартные типажи. Таким образом, участник должен выглядеть «либо красивенько, либо косонько», но привлекать внимание и запоминаться. Как считает Лоза, к таланту это не имеет никакого отношения.
Журналисты решили узнать у композитора, почему он сам не стал наставником детского музыкального проекта. Лоза, отвечая на вопрос, лишь повторил то, что он и его профессионализм не интересуют организаторов передачи.
- «Я тут не нужен. Профессионалы здесь не нужны, поэтому они и не набирают туда профессионалов. Они берут кого попало. Зачем им профессионалы? Я имею ввиду, что профессионалы — это люди, которые могут научить петь. Все перечисленные вами люди не умеют никого учить [петь]. Они не в состоянии кого-то научить, потому что не умеют этого делать сами».
Украинская исполнительница Светлана Лобода рассказала, почему решила вернуться в шоу, пропустив седьмой сезон. Она заявила, что вопреки своим отказам осталась без выбора.