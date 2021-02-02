Бузова попала в клинику после разрыва с Давой

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Москва

Бузова сняла видео из клиники, где лечится после разрыва с Давой 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Ведущая и певица Ольга Бузова легла в клинику на реабилитацию после разрыва рэпером Давой. Сейчас звезда «Дома-2» находится в подмосковном центре на обследовании.
В своем аккаунте в Instagram Бузова опубликовала видео из комнаты с видом на сосновый бор. В ролике девушка сообщила, что каталась на коньках с переломами рёбер три выпуска передачи. Она также отметила, что уделяла себе мало времени.
Как сообщают СМИ, врачи диагностировали у Бузовой истощение, ей рекомендовано набрать не мене 10 килограмм веса. В медицинском центре также займутся лечением спины телеведущей.
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова
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