Бузова попала в клинику после разрыва с Давой

Ведущая и певица Ольга Бузова легла в клинику на реабилитацию после разрыва рэпером Давой. Сейчас звезда «Дома-2» находится в подмосковном центре на обследовании.

В своем аккаунте в Instagram Бузова опубликовала видео из комнаты с видом на сосновый бор. В ролике девушка сообщила, что каталась на коньках с переломами рёбер три выпуска передачи. Она также отметила, что уделяла себе мало времени.