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Сафронов прокомментировал разрыв Волочковой с женихом 

Елена Прошина 23 минуты назад
Сафронов прокомментировал разрыв Волочковой с женихом
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова не принадлежит ни одному мужчине в мире, поскольку она полностью отдана искусству, заявил изданию «Дни.ру» художник Никас Сафронов. По его словам, танцовщице вообще не следует выходить замуж.
Ранее Анастасия Волочкова призналась подписчикам в Instagram, что разорвала отношения с женихом по имени Олег, личность которого так и осталась в тайне. Она подчеркнула, что поступила «честно и открыто», поскольку в ней нет «меркантильности и лукавства». Танцовщица напомнила, что «щедро делилась» с подписчиками «эмоциями любви», но «этот огонь перегорел».
Сафронов, комментируя новость, назвал Волочкову «актрисой с большой буквы», которая «принадлежит искусству» и поклонникам. Танцовщица, по его словам, не должна вообще задумываться о свадьбе, чтобы «никому не было обидно». В противном случае, отметил художник, она потеряет огромное количество фанатов. Сафронов также допустил, что история с готовившимся замужеством была пиаром. Он подчеркнул, что когда Волочкова по-настоящему соберется связать жизнь с кем-то, об этом никто не узнает.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году Волочкова планировала выйти замуж за тайного избранника. Изначально свадьба была назначена на сентябрь, но в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавируса, торжество было перенесено на январь 2021-го года. Балерина собиралась отпраздновать знаменательный день в Санкт-Петербурге, а конкретно — на набережной реки Мойки, где «очень романтично и красиво». О своем возлюбленном Волочкова говорила лишь, что он «красив, образован и у него за плечами нет прошлых браков и детей».
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Анастасия Волочкова
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