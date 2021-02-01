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Степаненко скрывает хирургическое вмешательство 

Елена Прошина 27 минут назад
Степаненко скрывает хирургическое вмешательство
Фото: РИА Новости
Юмористка Елена Степаненко скрывает проблемы со здоровьем и перенесенное еще в 2012 году хирургическое вмешательство. Об этом пишет «Экспресс газета».
Как сообщал «Рамблер», юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись и в декабре 2019 года. При этом Петросян женился на своей молодой помощнице, а в 2020 году у них родился сын. При этом появились слухи о том, что и у Елены Степаненко есть поклонник. Однако представитель артистки опровергал эту информацию.
Степаненко держит в тайне свою госпитализацию в 2012 году, отмечает газета.
Известно, что операция проходила в одной из московских клиник, а состояние юмористки было тяжелым, так как врачи настояли на том, чтобы Степаненко оставалась в стационаре некоторое время.
При этом, что именно привело Степаненко на больничную койку, не уточняется.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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