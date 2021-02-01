Певцов рассердил народ словами о поиске врага в государстве 

«Одно из самых духовно опасных занятий — поиск персонифицированных врагов в обществе, в государстве, среди соседних народов. Единственным подлинным врагом христианина является зло в наших собственных душах», — такой цитатой поделился Певцов.
«Вы Дмитрий, простите, болеете, мне жаль вас», — написал @kameneff86 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Мне кажется в нашей власти уже и так все понятно, искать даже не нужно.. А народу который выживает наверное во всем виноват», — добавил @batek16.02.92rus.
«Чушь… Враги для каждого всегда персонифицированы. А так это борьба с мельницами», — отметила @rybakova761.
«Редкостная глупость! Выходит конкретного персонифицированного вора или убийцу искать и наказывать не надо, а огромный мир силы природы вместе с необьятным космосом персонифицировать до размеров одного персонажа это нормально», — написала @psyhroom.
«Он православный человек. Я тоже православный человек. Мало того, я знаю, что он регулярно исповедуется и причащается. И знаю у кого», — подчеркнул актер.
«Я сужу по делам Путина, по тому что происходит в стране, тому, что происходит с молодежью, по тому, как нас начинается боятся весь окружающий мир, потому что Россия