Актер Александр Петров исчез, после того как стало известно о болезни его отца. Об этом сообщают «Дни.ру».

На днях, как сообщал «Рамблер», мать Петрова Алевтина в инстаграме призвала своего мужа Андрея бороться и жить ради нее. Средства массовой информации интерпретировали это таким образом, что Петров-старший серьезно болен. Журналисты попросили коллегу Петрова-младшего Ирину Старшенбаум прокомментировать это. Она отказалась, сославшись на то, что ничего не знает о ситуации в семье актер.

«Я давно его (Петрова-младшего. — Прим. ред.) не видел», — рассказал Григорий Южаков, режиссер театра имени Ермоловой, в котором играет актер.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Певцов почтил память своего погибшего сына Даниила. Он опубликовал в инстаграме ролик, составленный из сменяющих друг друга снимков сына под посвященную ему песню музыканта Гарика Сукачева «Птица». В подписи к видео актер написал: «Восемь лет уже… Упокой, господи, душу раба твоего Даниила».

3 сентября 2012-го Даниил скончался в возрасте 22 лет от травм, полученных в результате несчастного случая — падения с балкона третьего этажа жилого дома в центре Москвы. Он был сыном Певцова и его возлюбленной актрисы Ларисы Блажко.