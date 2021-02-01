Земфира выложила новую песню 

Певица Земфира, которая в последнее время нечасто радует поклонников, новым творчеством, неожиданно опубликовала новый трек. Песня называется «Злой человек».

Земфира сразу выложила видеоработу на новый трек в YouTube. Клип состоит из одного затяжного кадра в котором, режиссер Рената Литвинова за рулем раритетного авто едет по трассе в снегопад и курит сигарету.

«Я злой человек, я твой человек, смотри на меня падает снег», — звучит рефрен в песне.

В описании к видео говорится, что песня «Злой человек» является саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который готовится к прокату в феврале 2021 года.

Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», Земфира переболела коронавирусом. 44-летняя рокерша сама пришла к медикам и попросила проверить ее на предмет возможного инфицирования. В октябре она получила положительные результаты исследования. Певицу отправили на домашнее лечение с соблюдением карантина.