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Земфира выложила новую песню 

Елена Прошина 55 минут назад
Земфира выложила новую песню
Фото: РИА Новости
Певица Земфира, которая в последнее время нечасто радует поклонников, новым творчеством, неожиданно опубликовала новый трек. Песня называется «Злой человек».
Земфира сразу выложила видеоработу на новый трек в YouTube. Клип состоит из одного затяжного кадра в котором, режиссер Рената Литвинова за рулем раритетного авто едет по трассе в снегопад и курит сигарету.

«Я злой человек, я твой человек, смотри на меня падает снег», — звучит рефрен в песне.

В описании к видео говорится, что песня «Злой человек» является саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который готовится к прокату в феврале 2021 года.
В «Северном ветре» рассказывается о «волшебном времени, когда царил великий матриархат», говорится в аннотации к фильму. История повествует о женщинах влиятельного клана, которые правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви, но однажды их размеренный быт рухнул, и начался хаос. В кино снялись Рената Литвинова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Татьяна Пилецкая, Максим Суханов и другие.
Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», Земфира переболела коронавирусом. 44-летняя рокерша сама пришла к медикам и попросила проверить ее на предмет возможного инфицирования. В октябре она получила положительные результаты исследования. Певицу отправили на домашнее лечение с соблюдением карантина.
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Шоу-бизнес , Татьяна Пилецкая , Светлана Ходченкова , Галина Тюнина , Рената Литвинова , Антон Шагин , Максим Суханов
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