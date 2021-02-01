Стало известно, как Киркоров обижал умершего стилиста Пугачевой 

Филипп Киркоров обижал стилиста Александра Шевчука, когда не оказывал ему знаки внимания, заявил в эфире программы «Звёзды сошлись» Прохор Шаляпин. По его словам, звездный имиджмейкер был очень эмоциональным.
Шаляпин подчеркнул, что в отечественный шоу-бизнес Шевчука привела Лайма Вайкуле. После работы с латвийской певицей стилистом заинтересовались другие звезды первой величины: он гастролировал в Аллой Пугачевой, Игорем Николаевым, Кристиной Орбакайте, Аликой Смеховой, Филиппом Киркоровым. К последнему, отметил Шаляпин, Шевчук питал особенно нежные чувства, поэтому остро реагировал на неурядицы в отношениях.
«Саша его очень любил. Иногда обижался, что тот не оказывал ему внимания и не всегда поздравлял, к примеру, с днем рождения», — подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», осенью прошлого года стало известно, что Шевчук болен. Подробности ситуации не известны, однако сам стилист подчеркивал, что его недуг не был связан с коронавирусом. 24 января на 55 году жизни он скончался. Истинные причины его смерти выясняются. По неподтвержденной информации, за день до ухода из жизни Шевчука госпитализировали с разрывом внутренних органов. Правоохранители проверяют причастность к кончине стилиста его полового партнера. Тело Шевчука было направлено на судмедэкспертизу.