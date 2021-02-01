У Виторгана заподозрили инфаркт 

Вчера в ходе нового эпизода шоу «Звезды сошлись» она рассказала, что в 2020 году Виторган почувствовал столь сильное недомогание, что не мог продолжать полноценно работать. В ходе гастролей в Киеве директор местного Института сердца подошел нему, сказал, что у того мог произойти инфаркт, и предложил госпитализацию. Актер согласился и был помещен в обычную палату.

В ходе лечения выяснилось, что у Виторгана лопнул сосуд в животе. По окончании лечения ему был выставлен счет в размере 800 долларов за каждый день пребывания в больнице. Супруга артиста призналась, что заплакала, когда увидела сумму. Она сообщила о произошедшем пасынку Максиму Виторгану и тот прислал деньги.