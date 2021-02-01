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Москва

У Виторгана заподозрили инфаркт 

Елена Прошина 1 час назад
У Виторгана заподозрили инфаркт
Фото: РИА Новости
Актер Эммануил Виторган был госпитализирован в Киеве с подозрением на инфаркт. Об этом его жена Ирина рассказала в эфире НТВ.
Вчера в ходе нового эпизода шоу «Звезды сошлись» она рассказала, что в 2020 году Виторган почувствовал столь сильное недомогание, что не мог продолжать полноценно работать. В ходе гастролей в Киеве директор местного Института сердца подошел нему, сказал, что у того мог произойти инфаркт, и предложил госпитализацию. Актер согласился и был помещен в обычную палату.
В ходе лечения выяснилось, что у Виторгана лопнул сосуд в животе. По окончании лечения ему был выставлен счет в размере 800 долларов за каждый день пребывания в больнице. Супруга артиста призналась, что заплакала, когда увидела сумму. Она сообщила о произошедшем пасынку Максиму Виторгану и тот прислал деньги.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», журналист Андрей Малахов рассказал, что крупнейший гонорар, 1,8 миллиона рублей, за участие в его телепрограммах получил Эммануил Виторган за то, что дал первое после рождения дочери интервью.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Андрей Малахов , Эммануил Виторган , НТВ
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