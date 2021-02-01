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Москва

«Какой хорошенький!»: Хрусталев порадовал фанатов архивным снимком 

Елена Прошина 1 час назад
Хрусталев порадовал фанатов архивным снимком
Фото: Instagram
Телеведущий Дмитрий Хрусталев опубликовал в своем Instagram архивный снимок, вызвав шквал шуток от пользователей соцсети.
На черно-белой фотографии телеведущий снят с юной партнершей по бальным танцам. При этом поклонники отметили, что Дмитрий Хрусталев был весьма милым мальчиком и пошутили насчет его волос.

«У тебя что волосы были?!» — изумился r__u__s__l__a__n_____13 «Хрусталев с волосами, теперь я видела все», — отметила nyakakvihoteli.


«Дима, ты натуральный блондин оказывается», — написал sania_novik.

А alfimilaya в ответ сыронизировала, что «хоть и лысый».

«Какой хорошенький», — восхитилась mariyakovaleva_ya.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Дмитрия Хрусталева госпитализировали, поместили в реанимацию и ввели в состояние медикаментозной комы. Позднее Хрусталев заявил, что причиной резкого ухудшения самочувствия стала «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». А интернет -пользователи упрекнули его в употреблении алкоголя и запрещенных веществ.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Хрусталев
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