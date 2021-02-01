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Людмила Максакова отказалась встречаться с дочерью 

Вероника Полынина 25 минут назад
Людмила Максакова отказалась встречаться с дочерью
Фото: ТАСС
Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова рассказала о конфликте с матерью, актрисой Людмилой Максаковой.
По словам Марии, мать восприняла как предательство ее переезд на Украину в 2016 году.
В эфире телеканала НТВ Мария Максакова предположила, что ее мать считала, что Денис Вороненков должен был эмигрировать один.

«Во всяком случае, он (Вороненков) должен был уехать, а я остаться с ребенком. Наверное, так она считала, что я должна была пожалеть себя, свою биографию. Я думаю, что любые думающие люди пришли бы к выводу, что я бы тогда предала своего мужа, в тот момент, когда ему нужна была поддержка жены в первую очередь», — цитирует Максакову «Пятый канал».

После отъезда Марии Людмила Максакова прекратила с ней всякое общение.
Даже спустя пять лет, когда дочь впервые приехала в Москву из Киева, Людмила Максакова отказалась общаться с ней и по телефону, и лично.
Мария приехала в театр Вахтангова и после спектакля зашла к матери в гримерку с цветами, однако Людмила Максакова не приняла букет из ее рук.

«Но это она меня воспитала такой. Если я ей не нравлюсь, то это она меня такой сделала. Ей не нравится результат собственных транслируемых ранее убеждений», — считает певица.

Она отметила, что тоже обижена на мать. По ее словам, когда Людмила Максакова узнала об убийстве Вороненкова, она обрадовалась и заявила: «Слава Богу, что в конце концов этого человека, который так подличал, убили».
Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. На днях певица впервые за несколько лет приехала в Москву. В Россию ее привела необходимость участвовать в судебной экспертизе по разбирательству с бывшим бизнес— партнером ее покойного мужа по поводу квартиры в Москве.
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Шоу-бизнес , Денис Вороненков , Людмила Максакова , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , НТВ
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