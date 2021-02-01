Анфиса Чехова рассказала о новом спортивном увлечении 

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками новостью о том, каким видом спорта увлеклась. Незадолго до этого она устроила опрос у себя в сторис, где большинство проголосовало за конный спорт.

— Как вы думаете, каким спортом я собралась заняться? В детстве я занималась конным спортом, а еще балетом, баскетболом, плаванием, стрельбой, сайклом, пилатесом и даже год ежедневно ходила в качалку, — рассказала ведущая.

Чехова уточнила, что надолго ее в спортивных начинаниях не хватало. Единственное, чем она регулярно занималась — йога и ЕМС.

— Но недавно я осознала, что мне просто необходимо куда-нибудь выплескивать своего альфа-самца, который к сожалению проживает внутри меня. До этого я баловала его лишь стрельбой, но он неожиданно попросился на бокс. Сходила на первую тренировку, узнала много интересного. Вроде понравилось, — заключила Анфиса Чехова.

Ведущая предположила, что и на бокс ее может надолго не хватить.