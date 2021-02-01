Прах Легкоступовой захоронили на Троекуровском кладбище

Прах певицы Валентины Легкоступовой захоронили на Троекуровском кладбище в канун Нового года. Об этом сообщает «Пятый канал».

Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что похороны были приурочены к юбилею Легкоступовой (30 декабря ей исполнилось бы 55 лет) и дню памяти.

Тело певицы кремировали, прах разделили на две части. Одну из них развеяли над Черным морем, как завещала Легкоступова, а вторую захоронили в Москве. На церемонии присутствовали только члены семьи.

Через год после смерти на могиле певицы установят памятник.

«Конечно, хотелось бы, чтобы он отражал какую-то изюминку, которая была у нашей мамы. Возможно будет скрипичный ключ, возможно ягода малина», — рассказала ее дочь.

Как писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Бриль рассказывала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.

За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков, она перенесла операцию.

Следователи выясняют, как именно Легкоступова получила травмы.