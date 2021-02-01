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Москва

Степаненко перенесла тяжёлую операцию 

News.ru 1 час назад
Степаненко перенесла операцию
Фото: ТАСС
Бывшая жена Евгения Петросяна, юмористка Елена Степаненко перенесла хирургическое вмешательство. По данным СМИ, операцию 67-летней звезде сделали ещё в 2012 году, когда у неё появились первые проблемы со здоровьем.

Подробности госпитализации до сих пор держатся в секрете. Известно, что операция проходила в одной из московских клиник, а состояние Елены Григорьевны было тяжёлым, — сообщает «Экспресс-газета».

По данным издания, операция была достаточно серьёзной, поскольку после неё юмористка некоторое время оставалась в стационаре и потом продолжительное время находилась под наблюдением врачей. О каком именно хирургическом вмешательстве идёт речь, не уточняется.
Как писал NEWS.ru, Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном недолго оставалась в одиночестве. Стало известно, что у неё появился молодой любовник — именно с этим и связывают заметные преображения в её внешнем виде: поклонники отмечали, что она похудела и выглядит моложе.
Коллеги артистки подтверждают эти слухи. Они заявляют, что за женщиной ухаживает поклонник, который гораздо моложе её. Речь не идёт о серьёзных отношениях. Приоритетом для артистки остаются работа и саморазвитие.
Степаненко в июле 2018 года сама инициировала развод с Петросяном, подав иск о расторжении брака и о разделе имущества. В ноябре, после 33 лет супружества, они разошлись. Впрочем, в их семье разлад был давно — как отмечал адвокат Петросяна Сергей Жорин, пара уже более 15 лет не вела совместное хозяйство и не жила как муж и жена.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , Экспресс-газета , Москва
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